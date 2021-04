Zelf keuze bepalen blijkt populair in Donorregister

Van alle Nederlanders in het Donorregister heeft bijna driekwart zelf een keuze gemaakt over het doneren van de eigen organen. Dit aantal overtreft ruimschoots de verwachtingen.

Leiden

Dat blijkt uit antwoorden van het Donorregister op vragen van het Nederlands Dagblad. In het register staan nu 12,4 miljoen Nederlanders, ruim vijf miljoen meer dan op 1 juli vorig jaar. De forse groei komt door de invoering van de donorwet op die datum. Deze nieuwe wet is bedoeld om de wachtlijsten voor orgaandonatie te laten slinken. Iedereen vanaf 18 jaar en ouder is voortaan automatisch orgaandonor. Wie dit wil veranderen, moet zijn vinger opsteken. Er zijn vier opties: je geeft wel of geen toestemming voor orgaandonatie, of laat nabestaanden of een specifieke persoon beslissen.

Het Donorregister telt eind juli dit jaar uiteindelijk veertien miljoen registraties. Dat niet iedereen gelijk in het register stond toen de wet op 1 ju..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .