Eerste stap voor heropening kerken mogelijk: dertig bezoekers per dienst

Na overleg met minister Ferd Grapperhaus van Eredienst vrijdag ziet het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) ruimte voor heropening van kerken: vanaf volgende week woensdag is het mogelijk diensten te houden met dertig bezoekers, exclusief medewerkers.

Utrecht

Dat meldt het CIO in een verklaring op zijn website. Dat kerken weer een beperkt aantal bezoekers mogen ontvangen, heeft te maken met het kabinetsbesluit om vanaf woensdag 28 april een eerste stap te zetten in een openingsplan voor de samenleving. De Tweede Kamer stemde daarmee in.

Het CIO wijst op de routekaart voor de kerken, die ook bedoeld is ‘om perspectief te bieden bij veranderende omstandigheden’. Het contactorgaan dat namens de kerken praat met de overheid wijst erop dat bij het ontvangen van dertig kerkgangers alle basisregels in acht moeten worden genomen. Het advies om zoveel mogelijk uitsluitend digitale kerkdiensten te houden komt te vervallen. ‘Zoals ook in de routekaart..

