Volgende week debat over toeslagenaffaire

Den Haag

De Tweede Kamer gaat volgende week donderdag, tijdens het meireces, in debat over de jongste onthullingen over de opstelling van het kabinet in het toeslagenschandaal. De Kamer wil tekst en uitleg van het kabinet over het bericht van RTL Nieuws dat er in de ministerraad bewust is afgesproken informatie achter te houden waar de Kamer wel om had gevraagd. Eerder in de week moet er een kabinetsreactie komen. Verschillende partijen hebben geëist dat de notulen van de ministerraad openbaar gemaakt worden. <