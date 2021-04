Vijf gevaren liggen nog op de loer

Hoe vol de ic’s ook liggen: de corona-epidemie heeft de top onderhand wel bereikt, is de verwachting. Nog een weekje en de weg terug kan beginnen, denkt het RIVM. Of houdt het virus nog een troefkaart achter de hand?

Mensen worden in de avonduren in de Jaarbeurs in Utrecht gevaccineerd. Tijdens een pilot gaat de GGD Regio Utrecht op deze locatie tot laat in de avond prikken.Â

Den Haag

Zelfs Jaap van Dissel, de immer ernstige eerste wetenschapper van het OMT, toont zich zowaar een beetje optimistisch over corona in Nederland. ‘We zijn in een nieuwe fase beland’, zei hij donderdagochtend tegen de vaste Kamercommissie voor volksgezondheid, welzijn en sport. ‘Als het virus zich probeert te verspreiden, botst het steeds vaker op tegen iemand die is ingeënt of die het virus al heeft gehad.’

Met als gevolg: minder besmettingen, en minder opnames. ‘Tot nu toe zagen we de grafieken alleen omlaag gaan onder invloed van maatregelen. Nu zien we voor het eerst dat de prognose omlaag gaat door vaccinaties en doorgemaakte ziekte’, omschreef Van Dissel het nieuwe spel.

verrassingen

Een st..

