Youth for Christ lanceert het boek (P)ubergeschikt, speciaal voor ouders om te ontdekken hoe übergeschikt zij zijn om invloed te hebben op hun pubers. Geen pedagogisch boek, maar vanuit persoonlijke ervaringen in het professioneel jongerenwerk. Het eerste exemplaar is overhandigd aan Daniëlle Koudijs, oprichter en auteur van het mama-blog Power to the Mama’s. In

(P)ubergeschikt nemen schrijvers Jonathan Pellegrom en Corine Zonnenberg ouders mee in hun ervaringen als professionele jongerenwerkers bij Youth for Christ. In het boek delen de auteurs indrukwekkende verhalen uit het jongerenwerk; met wetenschappelijke ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .