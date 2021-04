Defensie houdt F-35's aan de grond, fregat uit vaart

Den Haag

Opspattend gruis heeft mogelijk bij het trio F-35’s slijtage veroorzaakt aan de motor, meldde Defensie donderdag. Het gruis zou afkomstig zijn van een antisliplaag van het banenstelsel op Vliegbasis Leeuwarden. Onderzocht wordt of dit inderdaad de oorzaak is. De motorslijtage is ontdekt tijdens inspecties. De F-35 (stuksprijs 70 miljoen dollar) heeft een zwaardere motor dan zijn voorloper F-16 en blaast daardoor tijdens het taxiën meer gruis op.

voorzorg

De luchtmacht houdt het trio uit voorzorg aan de grond om mogelijke vervolgschade te voorkomen. Voor zover bekend is Nederland het enige land dat met F-35’s vliegt dat deze schade heeft. De luchtmacht beschikt over zeventien F-35-jachtvliegtuigen; daarvan staan er ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .