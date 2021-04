Veilige plek voor verlaten baby

Volgens de gemeente Den Helder is de pas geopende vondelingenkamer hard nodig, de Raad voor de Kinderbescherming zegt dat de kamer voorziet in een behoefte die er niet is.

Suzan Ernst in de vondelingenkamer in Den Helder.

Den Helder

De wanhopige moeder die haar baby in de vondelingenkamer in Den Helder achterlaat, ziet twee stukjes liggen van een felgroene puzzel. Eén stukje mag zij meenemen, het andere is bestemd voor het opgroeiende kind. Bij de stukjes ligt een document waarop de ouders hun gegevens kunnen invullen. Maar dat hoeft niet.

Deze net geopende kamer, klein en vrolijk beschilderd met een strandtafereel, is de eerste in Noord-Holland. Hij is er gekomen dankzij Suzan Ernst, medewerker van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Ze kijkt naar het wiegje in de kamer en verzekert dat dit een veilige plek is voor een verlaten baby. ‘Liever een kind in dit wiegje, dan weer een in een vuilniscontainer zoals in Amsterdam-Zuidoost.’

De afgelopen ..

