De Efteling gaat zaterdag niet open voor het testevenement van Fieldlab. Er hebben zich 4000 belangstellenden aangemeld terwijl was gerekend op 8000 en dat aantal is te weinig om gedegen onderzoek te doen, meldde Fieldlab woensdag. Fons Jurgens, algemeen directeur van de Efteling, denkt dat alle ophef rond het inmiddels afgeblazen 538-evenement in Breda heeft geleid tot dit lage aantal aanmeldingen. <

beeld anp

Basisschool ontruimd na anonieme melding

Een basisschool in het Overijsselse Hengelo is woensdag urenlang ontruimd geweest na een anonieme melding. In het schoolgebouw troffen explosievenverkenners uiteindelijk niets aan, aldus de politie. <

Jongen uit Barendrecht getroffen door kogel

De 16-jarige jongen die vrijdagmiddag in een huis in Barendrecht omkwam, is door een kogel getroffen. Dat meldt de politie na onderzoek. Naar het wapen wordt gezocht. De politie sluit een ongeluk niet uit. <

6 jaar cel voor poseren naast overledenen

Een 31-jarige Syriër is woensdag veroordeeld tot zes jaar cel voor deelname aan de terroristische organisatie Ahrar al-Sham en het plegen van een oorlogsmisdrijf. Ahmad Al Y. werd in 2019 aangehouden toen hij asiel in Nederland aanvroeg. Getuigen herkenden hem op twee video’s op sociale media, waarin de man gewapend en in gevechtskleding te zien is. Hij laat zich filmen met gesneuvelde strijders aan zijn voeten die hij uitmaakt voor ‘honden en karkassen van al-Assad'. Ook zet hij zijn voet op een overledene en schopt hij tegen een ander lichaam. <

Ouderenbond: stel verpleeghuizen open

Ouderenorganisatie ANBO vindt het teleurstellend dat veel verpleeghuizen de coronaregels nog maar mondjesmaat hebben versoepeld, ondanks de hoge vaccinatiegraad. ‘De verpleeghuizen moeten weer open, om de eenzaamheid van bewoners te doorbreken na een jaar corona', aldus de organisatie naar aanleiding van onderzoek door de Universiteit Maastricht en het Radboudumc in Nijmegen. <

beeld anp

Volgende week geen treinen rond Zwolle

Tussen 28 april en 3 mei rijden er geen treinen van en naar Zwolle vanwege werkzaamheden. De NS laat weten tijdens die dagen, die in de meivakantie vallen, bussen in te zetten. ProRail werkt in die tijd aan een spoorwegverdubbeling tussen Zwolle en Herfte. Herfte (gemeente Zwolle) krijgt bovendien een treintunnel. <

Sporen van Romeinse begraafplaats gevonden

In de tuin van een museum in Nijmegen zijn tijdens archeologische opgravingen sporen gevonden van een Romeinse begraafplaats uit 10 tot 70 na Christus. Ook zijn nieuwe sporen blootgelegd van de militaire stad rond het kamp van het 10e Romeinse legioen, dat tussen 71 en 105 na Christus in Nijmegen was gelegerd. Het museumterrein waar de vondsten zijn gedaan, maakt deel uit van de bufferzone rondom de Romeinse Limes, de noordelijke Romeinse grens door Europa die op de nominatie staat om UNESCO Werelderfgoed te worden. <

Excuses politieleiding voor hinderen fotograaf

De leiding van de Rotterdamse politie heeft een professionele fotograaf excuses aangeboden voor hoe agenten 8 april met hem omgingen toen hij foto’s maakte van een oefening van een antiterreureenheid in Hoek van Holland. Ook krijgt de fotograaf een schadevergoeding. De fotograaf werd 8 april door agenten met geweld verhinderd zijn werk te doen en hardhandig verwijderd, terwijl de oefening op een openbare locatie plaatsvond. <

'T. Rex liep ongeveer even snel als de mens'

Hoe angstaanjagend de Tyrannosaurus Rex er ook uitzag, erg snel was hij niet, aldus onderzoekers van Naturalis, de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit Utrecht. De dinosauriër wandelde over de aardbol in een tempo van zo’n 4,6 kilometer per uur: ongeveer even snel als de mens. <

Lichaam van vermiste kanovaarder gevonden

Het lichaam van een 27-jarige kanovaarder uit Ermelo is dinsdagavond gevonden in het Wolderwijd, een Veluwerandmeer tussen Harderwijk en Zeewolde. Naar de man is sinds 10 april intensief gezocht door allerlei hulpdiensten. Hij is slachtoffer geworden van een ongeval, zei de politie woensdag. <

Marmerkreeft heeft zich in Nederland gevestigd

De marmerkreeft, een ongewenste gast in de Nederlandse natuur, heeft zich gevestigd in de Overasseltse en Hatertse Vennen, een natuurgebied op de grens van Gelderland en Brabant. De marmerkreeft eet kikkers, padden en salamanders. Amfibiedeskundigen vrezen dat het dier zich heel snel en explosief over Nederland zal uitbreiden, net zoals de Amerikaanse rivierkreeft in het westen van het land. <

Douane stapt over op functionelere kleding

De douane gebruikt vanaf donderdag nieuwe kleding. De outfit is volgens de douane moderner, functioneler en blauw, de huidige kleding is groen. Het huidige ontwerp is al zeventien jaar in gebruik. Het nieuwe ontwerp is aangepast aan de huidige standaarden en zit volgens directeur-generaal Nanette van Schelven comfortabeler, waardoor de medewerkers hun werk in bijvoorbeeld de havens beter kunnen doen. <

Elizabeth dankbaar voor steun na dood Philip

Koningin Elizabeth is dankbaar voor de vele steunbetuigingen die zij na het overlijden van haar man prins Philip heeft ontvangen. ‘Terwijl wij als familie in een periode van groot verdriet verkeren, is het voor ons allemaal een troost om de eerbetonen voor mijn man te zien en horen, vanuit het Verenigd Koninkrijk, het Gemenebest en de hele wereld', schrijft de koningin in een bericht dat is geplaatst op het Twitteraccount van het Britse Koninklijk Huis. <

beeld anp

Restaurants en musea in Denemarken open

In Denemarken zijn woensdag de cafés, restaurants en musea na een maandenlange sluiting opengegaan. Het leven in de hoofdstad Kopenhagen leek met gevulde terrassen min of meer als vanouds. Het land met 5,8 miljoen inwoners besloot vorige week de samenleving vervroegd te heropenen nu de verspreiding van het coronavirus onder controle lijkt te zijn. <

EU erkende 5 procent minder asielzoekers

De 27 EU-lidstaten hebben vorig jaar 281.000 asielzoekers een beschermde status toegekend, 5 procent minder dan in 2019. Van hen werden 127.700 personen (45 procent) in 2020 als vluchteling erkend, meldt het Europees bureau voor de statistiek Eurostat. De meeste asielzoekers die vorig jaar in de EU bescherming zochten en vonden zijn afkomstig uit Syrië (27 procent). <

Chinese president Xi is bij klimaattop Biden

De Chinese president Xi Jinping zal op uitnodiging van de Amerikaanse president Joe Biden deelnemen aan de door de Verenigde Staten geleide virtuele klimaattop op donderdag. Xi zal de top volgen via een videoverbinding en een toespraak houden, meldt de woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken. <

beeld anp

Indonesië vreest voor levens 53 opvarenden

De Indonesische marine zoekt naar een vermiste onderzeeboot met 53 mensen aan boord. Het land heeft de hulp ingeroepen van Australië en Singapore, zei de legerchef. De duikboot van Duitse makelij, een KRI Nanggala-402, was bezig met een torpedo-oefening ten noorden van Bali, maar de marine kon woensdag geen contact meer krijgen met het vaartuig. Er is een olievlek waargenomen. <

India registreert meer dan 2000 coronadoden

India heeft woensdag meer dan 2000 nieuwe sterfgevallen als gevolg van de coronapandemie geregistreerd. In het Aziatische land werden ook bijna 300.000 nieuwe besmettingen vastgesteld, de hoogste dagelijkse cijfers sinds de pandemie begon. Een dag eerder meldde India met 1761 nieuwe sterfgevallen nog het hoogste dagcijfer tot dan toe. <

Google-servers gekoeld met industriewater

De servers in Googles datacentrum in Eemshaven hoeven niet langer gekoeld te worden met drinkwater. Vanaf dinsdag kunnen bedrijven in het Groningse industriegebied gebruikmaken van gezuiverd industriewater. Het project is een samenwerking van Waterbedrijf Groningen, North Water en Google. Google heeft 45 miljoen euro in de nieuwe waterzuivering en leidingen geïnvesteerd, en is ook de eerste afnemer van het industriewater. <

Horeca vreest voor deze zomer personeelstekort

De horeca vreest voor aankomende zomer een tekort aan personeel als de cafés en restaurants weer open mogen. Door de langdurige sluiting van horecabedrijven heeft veel personeel de sector verlaten. Volgens de Stichting Horeca Vakbekwaamheid (SHV) waren er voor de coronacrisis 466.000 mensen werkzaam in de horeca. Nu zijn dat er 340.000. <

beeld anp

Schiphol op plek 10 van drukste luchthavens

Schiphol Airport stond in het eerste kwartaal van dit jaar nog net in de top 10 van drukste luchthavens van Europa. De luchthaven verwelkomde bij elkaar ruim 2 miljoen reizigers. Dat betekende op jaarbasis een daling van 87 procent, meldt brancheorganisatie ACI Europe. Een jaar eerder was Schiphol nog de nummer 3. <

Aantal mensen in de bijstand toegenomen

Voor het eerst in een aantal jaren is het aantal mensen in de bijstand toegenomen. In 2020 was de stijging landelijk 3,4 procent, meldt Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. De toename is wel lager dan verwacht. Er werd gevreesd dat door de coronacrisis het aantal mensen in de bijstand explosief zou stijgen, aldus Divosa. Maar voorzitter Erik Dannenberg vindt niet dat het nu allemaal ‘meevalt’. ‘Er zijn nog steeds tienduizenden mensen voor hun inkomsten afhankelijk van een van de coronamaatregelen van de overheid', zegt hij. <

Bezwaren tegen EU-herstelfonds van tafel

Het Duitse grondwettelijke hof heeft de weg vrijgemaakt voor een EU-herstelfonds van honderden miljarden euro's om de coronacrisis te bestrijden. Rechters van het constitutionele hof oordeelden dat bezwaren tegen de financiële steun van enkele Duitsers ongegrond waren. Door de klacht kon het herstelfonds, dat alle lidstaten van de Europese Unie moeten goedkeuren, nog niet worden ingezet. <

'Johnson schuldig aan mislukken Super League'

De tussenkomst van de Engelse premier Boris Johnson heeft het voortijdig einde van de Super League ingeluid. Dat is de stellige overtuiging van Andrea Agnelli. ‘Zijn inmenging heeft ertoe geleid dat de zes Engelse clubs zich hebben teruggetrokken uit het project', aldus de voorzitter van Juventus. <