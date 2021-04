Waarom Hugo de Jonge de Gezondheidsraad oversloeg

Met het Janssen-vaccin erbij lijkt de Nederlandse vaccinatiebelofte gered om deze zomer iedereen ingeënt te krijgen. Maar doet minister De Jonge, die eerder het vaccin van AstraZeneca nog stevig aan banden legde, niet te makkelijk over Janssen?

Huisarts Sylvia van den Berg dient in Rijksmuseum Boerhaave een van de eerste prikken met het Janssen-vaccin toe bij een medewerker van de ggz.Â

Den Haag

Wat zal demissionair minister Hugo de Jonge ’m geknepen hebben de afgelopen week. Vorige week woensdag besloot hij dat de eerste levering van het vaccin van Janssen (80.000 doses) in de opslag in Oss moest blijven liggen. Totdat het Europees Geneesmiddelenbureau EMA zich had uitgesproken.

stroomversnelling

Maar dinsdagmiddag raakten de ontwikkelingen rond dit vaccin in een stroomversnelling. Rond vijf uur dinsdagmiddag maakte het Europees Geneesmiddelenbureau EMA bekend dat het vaccin gewoon op de Europese markt kan blijven. Twee uur later al deelde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zijn besluit erover mee in de coronapersconferentie. Gewoon gaan prikken met dit vaccin, daar kwam het op neer.

Het aantal van acht gevalle..

