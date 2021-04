Al ruim 4 ton opgehaald voor de kinderen van Ruinerwold

Ruinerwold

Het geld gaat via een stichting naar de kinderen van Gerrit Jan van D. (68), die jarenlang verscholen voor de buitenwereld leefden in een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. De zaak kwam aan het rollen toen een van hen wegliep in oktober 2019. De afgelopen weken was het verhaal van de oudste vier te zien op televisie in de documentaire De Kinderen van Ruinerwold van documentairemaakster Jessica Villerius.

Esther Suurmond is een van de initiatiefnemers van de actie, zij noemt de nu binnengekomen 4 ton ‘ongelooflijk'. De vier oudste kinderen lieten zondag al weten de giften te voelen ‘als een erkenning vanuit de maatschappij'. Het geld is bedoeld voor studie, jobcoaching, tandartskosten, rijlessen, juridische kosten, huisvesting of bijvoorbeeld de inrichting van een nieuwe woning. <

politiek Ermelo

Burgemeester Dorine Burmanje van Ermelo heeft de fractievoorzitters in de gemeente vorige week geïnformeerd over de woonruimte voor kinderen uit de Ruinerwold-zaak. Daarover waren vanuit de gemeenschap vragen en reacties gekomen, nadat door publicaties in de media duidelijk was geworden dat ook de vader van de kinderen en de klusjesman er inmiddels wonen. Ermelo bood vorig jaar vijf kinderen onderdak.