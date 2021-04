‘Politiek, maak het verkeer veiliger’

Een coalitie van veertig organisaties roept het kabinet met klem op de komende vier jaar werk te maken van verkeersveiligheid. Ze bieden de politiek een achttien pagina’s tellend manifest aan, waarin ze onder andere adviseren afleiding in het verkeer te bestrijden door betere handhaving.

Den Haag

In het ‘Verkeersveiligheidsmanifest 2.0’ wordt daarnaast gepleit voor het veiliger maken van wegen en fietspaden in en tussen steden, het tegengaan van afleiding in het verkeer door betere handhaving, en het veiliger maken van voertuigen.

In 2017 is er ook al een manifest aan de politiek overhandigd, maar volgens de verkeersveiligheidscoalitie is het tij bepaald nog niet gekeerd. Ze willen dat een nieuw kabinet stevig doorpakt op het gebied van verkeersveiligheid, en concrete doelstellingen gaat formuleren. Onder de veertig organisaties waaruit de verkeersveiligheidscoalitie bestaat, bevinden zich de ANWB, BOVAG, Vereniging Verkeersslachtoffers en enkele gemeenten en universiteiten.

De coalitie wijst op de CBS-cijfers o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .