Waarom Afro-Amerikanen emigreren naar Afrika. ‘Afrika wacht op jou’

Een Amerikaanse toerist bezoekt het beruchte Cape Coast Castle in Ghana. Hier vertrok ruim vierhonderd jaar geleden het eerste slavenschip richting Virginia in de Verenigde Staten.

Het continent is niet alleen een toevluchtsoord, maar biedt ook veel kansen. Bedrijven van Afro-Amerikanen schieten uit de grond in opkomende technologische hubs in Ghana, Nigeria en Zuid-Afrika.

De groep Afro-Amerikanen die ‘thuiskomt’ in Afrika groeit. Vooral de West-Afrikaanse landen Senegal, Ghana en Togo zijn populair, omdat zij de immigranten met open armen ontvangen. In Ghana is zelfs de wetgeving erop aangepast. De diaspora mag zich - onder de wet Recht op Verblijfplaats - sinds 2001 vrij vestigen en naturaliseren in Ghana. De overheid stimuleert nazaten van de slachtoffers van de trans-Atlantische slavenhandel om ‘terug te keren naar huis’. Minister van Toerisme Barbara Oteng-Gyasi zei bij een kranslegging ter herdenking van Geor..

