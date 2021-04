Politieagent Derek Chauvin schuldig bevonden aan dood George Floyd

De jury in Minneapolis heeft de witte politieagent Derek Chauvin schuldig verklaard op alle aanklachten in de zaak-George Floyd: doodslag, zware mishandeling met de dood als gevolg en dood door schuld. De strafmaat zal later door de rechter worden bepaald.

Uitgelaten reacties in Minneapolis nadat politieagent Derek Chauvin schuldig is bevonden aan moord op George Floyd.

Volgens de richtlijnen van de staat Minnesota zou Chauvin, die geen strafblad had, tot 12,5 jaar moeten worden veroordeeld. Maar als de rechter van oordeel is dat er verzwarende omstandigheden zijn, kan de straf oplopen tot maximaal 40 jaar.

Vorig jaar mei arresteerde de inmiddels ontslagen Chauvin de zwarte man George Floyd zo hardhandig dat hij overleed.

Chauvin hoorde het vonnis onbewogen aan. Buiten de rechtszaal werd de uitspraak met gejuich begroet en vielen mensen elkaar in de armen. In de buurt van de rechtbank werden klokken geluid. Voor CNN noemde commentator Van Jones het vonnis een ‘keerpunt in de geschiedenis’. Het oordeel van de jury werd in de hele Verenigde Staten me..

