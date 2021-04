Zelf testen in hoger onderwijs 'te vrijblijvend'

Amsterdam

Studenten mogen zich op vrijwillige basis twee keer per week thuis zelfstandig testen om één keer in de week plaats te kunnen nemen in een collegezaal. Wie geen test wil doen (en geen klachten heeft) kan dus ook gewoon naar college komen. Er is geen controle. Het kabinet maakt voor de benodigde 20 miljoen testen 350 miljoen euro vrij, de organisatie en logistiek kosten nog eens 135 miljoen: bij elkaar bijna een half miljard euro voor zelftesten die studenten op vrijwillige basis kunnen afnemen. Ze kunnen de testen online bestellen en gratis laten thuisbezorgen. Het project wordt gefinancierd door het kabinet, maar is uitbesteed aan de externe organisatie Fast Lane.

Uit de eerste pilot is gebleken dat de meerderheid ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .