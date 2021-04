Aantal zelfdodingen blijft stabiel, ondanks coronacrisis

Het uitbreken van de coronacrisis heeft – in tegenstelling tot wat gevreesd werd – niet tot een stijging van het aantal zelfdodingen geleid. In totaal maakten vorig jaar 1825 mensen een einde aan hun leven, gemiddeld vijf per dag.

Den Haag-Amsterdam

Per honderdduizend inwoners kwam het aantal zelfdodingen neer op 10,5. Vergeleken met de jaren 2018 en 2019 is dat aantal stabiel gebleven. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag publiceert. Begin jaren tachtig was het aantal suïcides het hoogst met 14,7 per 100.000 mensen in 1984. Het laagste aantal dateert uit 2007 met 8,4 per 100.000 inwoners. Sinds het begin van de jaren negentig overlijden tweemaal zoveel mannen als vrouwen door zelfdoding. Vorig jaar ging dat om 1229 mannen en 596 vrouwen.

vijftigers

Het aantal mensen dat een eind aan zijn leven maakt, is onder vijftigers het hoogst, zowel bij mannen als vrouwen. Binnen deze leeftijdsgroep nam ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .