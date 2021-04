Ook gedupeerden van het toeslagenschandaal die in een schuldsaneringstraject zitten, kunnen begin mei de 30.000 euro tegemoetzien die het kabinet aan alle slachtoffers heeft beloofd. De overheid neemt hun private schulden op zich, om te voorkomen dat zij gedwongen worden het compensatiegeld te gebruiken om die af te lossen. <

beeld anp

Kamer: regel voor 10.000 ‘pardonners’ paspoort

De Tweede Kamer eist opnieuw dat ruim tienduizend mensen die in 2007 een verblijfsvergunning kregen omdat zij destijds onder een generaal pardon vielen, nu eindelijk een paspoort krijgen. Betrokkenen kunnen na al die jaren nog steeds niet de Nederlandse nationaliteit krijgen, omdat het ze niet lukt om alle benodigde documenten te overhandigen. <

CBS stopt met ‘westers’ en ‘niet-westers’

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal de begrippen ‘westers’ en ‘niet-westers’ niet lang meer gebruiken. ‘De uitgang is in zicht', zegt een woordvoerder tegen NRC. Een van de overwegingen hierbij is een aanstaand beleidsadvies door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat in handen is van de krant. <

Burgemeester Eijsden-Margraten weg

CDA-burgemeester Dieudonné Akkermans van Eijsden-Margraten is per direct opgestapt. Akkermans maakte zijn besluit dinsdagavond bekend aan het begin van een vergadering van de gemeenteraad van het Limburgse dorp. Aanleiding is de toenemende kritiek op zijn persoon in de slepende affaire rond landschapsbeheerder IKL. <

Brand legt deel militair oefenterrein in de as

Een grote brand heeft dinsdagmiddag een flink stuk van de Leusderheide in de as gelegd. De brandweer trok met groot materieel uit om de brand op een oefenterrein van Defensie te blussen. Tientallen brandweerauto’s en meerdere pelotons waren aanwezig om de vuurzee te bestrijden. Die was korte tijd later onder controle. <

Hoge Raad: doe zaak van campingmoord over

De zaak van de Pettense campingmoord uit de jaren negentig moet opnieuw worden behandeld. De Hoge Raad besloot dinsdag de zaak naar een ander gerechtshof, het hof van Den Haag, te verwijzen. De zaak draait om de dood van de 41-jarige Peter Teschke. Hij werd in juli 1994 doodgestoken op een camping. Verdachte Frank V., eveneens een Duitser, bekende aanvankelijk. Vervolgens herriep hij die bekentenis. De rechtbank sprak V. in eerste instantie vrij, maar in hoger beroep kreeg hij alsnog vijf jaar. <

Veroordelingen moord Arnhem blijven staan

De veroordelingen in de zaak die bekendstaat als de Arnhemse villamoord blijven gehandhaafd. De herzieningsaanvraag is door de Hoge Raad afgewezen. De Arnhemse villamoord draait om een overval op een villa in Arnhem op 2 september 1998. De 63-jarige bewoonster werd doodgeschoten. <

Erfgoedbeschermers nemen koloniedorp over

De voormalige strafkolonie Veenhuizen in Drenthe wordt overgenomen door een consortium van erfgoedbeschermers. Daarmee komt er een einde aan een lange procedure van openbare inschrijving voor de overname van Veenhuizen van het Rijksvastgoedbedrijf. In Veenhuizen zijn nu nog twee gevangenissen. <

beeld anp

Bom gevonden bij huis van Noord-Ierse agent

Bij het huis van een politieagent in Noord-Ierland is een bom gevonden. Het explosief werd ontdekt in een tas op de stoep van een vrouwelijke politiemedewerker in deeltijd in het plaatsje Dungiven, aldus de BBC. De politie beschouwt dit als een aanval op het korps en stelt een onderzoek in. De spanningen in het Britse landsdeel zijn de afgelopen tijd opgelopen. Eerder deze maand was het dagenlang onrustig in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Relschoppers zochten in meerdere wijken de confrontatie met de politie. <

Oostenrijk stuurt aan op versoepelingen

Oostenrijk denkt vanaf half mei allerlei coronamaatregelen te kunnen versoepelen. Kanselier Sebastian Kurz wil het plan eind deze week presenteren. ‘Van toerisme tot gastronomie, van cultuur tot sport, want alle sectoren hebben eindelijk weer een stap naar normaliteit nodig', zei Kurz dinsdag op de radio. <

'Premier Malta mag ook beslissen over rechter'

De minister-president van Malta mag zich bemoeien met de benoeming van rechters, vindt het Europees Hof van Justitie. De Maltese burgerrechtenbeweging die de rol van de premier aanvocht omdat rechters daardoor hun oren naar hem zouden laten hangen, krijgt ongelijk. Over de woekerende corruptie en vriendjespolitiek in Malta zijn al langer zorgen. De moord op onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia maakte voor veel inwoners de maat vol en bracht een protestbeweging op de been. <

beeld anp

Jemen start dankzij Covax met vaccineren

Het door oorlog verscheurde Jemen is dinsdag gestart met het toedienen van de eerste coronaprikken. Het vaccineren begon drie weken nadat de eerste doses dankzij het Covax-programma, waarmee arme landen coronavaccins kunnen krijgen, in het land arriveerden. Sinds halverwege februari worden in Jemen steeds meer besmettingen met het coronavirus gemeld. <

Medewerker vliegveld Auckland test positief

Een medewerker van het vliegveld in Auckland in Nieuw-Zeeland is positief getest op het coronavirus, een dag nadat het land een reisbubbel met Australië opende. Dat meldden de lokale autoriteiten dinsdag. Volgens de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern was de positief geteste medewerker volledig ingeënt tegen het virus. De premier liet weten niet direct aanleiding te zien om de reisbubbel tussen Nieuw-Zeeland en Australië weer te beëindigen. <

5,5 miljard gevraagd voor strijd tegen honger

Meer dan 260 hulporganisaties willen dat overheden in totaal 5,5 miljard dollar, zo’n 4,6 miljard euro, beschikbaar stellen voor de bestrijding van honger. Daarmee kunnen ze noodhulp geven aan 34 miljoen mensen wereldwijd die ‘één stap verwijderd zijn van een hongersnood', zo stellen de organisaties. <

Brand op Tafelberg in Kaapstad onder controle

De grote brand die zondag was uitgebroken aan de voet van de Tafelberg in Kaapstad is onder controle door het afnemen van de wind. Een woordvoerder van de brandweer zei tegen de media dat dinsdag blushelikopters werden ingezet om te helpen de laatste brandhaarden te blussen in het natuurgebied op en bij de Tafelberg. De Zuid-Afrikaanse politie heeft een man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht. <

beeld anp

‘Geen klantgegevens weg bij hack notarissen’

Er is geen reden om aan te namen dat er bedrijfsdata of klantgegevens gestolen zijn bij de hack van Managed IT. Dat meldt de leverancier van software voor notariskantoren. Volgens Managed IT, dat de hulp inschakelde van Northwave Security, heeft het bedrijf de volledige controle over het platform weer terug. <

Boeing ontvangt nieuwe bestelling voor 737 MAX

Vliegtuigbouwer Boeing heeft een bestelling voor vijftien vliegtuigen van het type 737 MAX ontvangen. De order komt van Dubai Aerospace Enterprise (DAE), de grootste vliegtuigverhuurder van het Midden-Oosten. De bestelling wordt gezien als een teken van vertrouwen in de 737 MAX, die pas sinds korte tijd weer mag vliegen na twee dodelijke vliegrampen met het type in korte tijd. <

Klacht over vervuiling Amazone onderzocht

Een klacht van inheemse gemeenschappen over ernstige vervuiling van het Peruaanse Amazonegebied wordt in behandeling genomen door het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP). Dat is een instelling die kijkt of bedrijven zich houden aan de richtlijnen van de OESO, de organisatie van westerse industrielanden, over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gaat om vermeende milieuverontreiniging door het op papier in Nederland gevestigde oliebedrijf Pluspetrol. <

P&G verkoopt meer schoonmaakmiddelen

Procter & Gamble (P&G), het Amerikaanse moederbedrijf van merken als Pampers, Ariel, Dreft, Braun en Gillette, heeft in het afgelopen kwartaal vanwege de coronacrisis meer schoonmaakmiddelen voor in en om het huis verkocht. De omzet steeg in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar op jaarbasis met 5 procent tot iets meer dan 18 miljard dollar. <

Toshiba ziet nog niets in overnamevoorstel CVC

Het Japanse technologie- en elektronicaconcern Toshiba ziet vooralsnog niets in het overnamevoorstel van investeringsmaatschappij CVC Capital Partners. Er ontbreekt nog te veel belangrijke informatie over een eventuele inlijving, meldt Toshiba aan zijn aandeelhouders. <

Aantal winkels vorig jaar iets afgenomen

Het aantal winkels is vorig jaar licht afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gevolgen van de coronacrisis ziet het statistiekbureau niet direct. De afname ligt in lijn met de trend van de afgelopen jaren. Op 1 januari waren er 85.500 winkels in Nederland, ongeveer 900 minder dan begin 2020. Die afname van 1 procent past in een langjarige neergang, want sinds 2010 nam het aantal winkels met bijna 14 procent af. Daarbij ging het vorig jaar vooral om non-foodwinkels. <

beeld anp

'UEFA mag voorlopig geen sancties opleggen'

De UEFA mag voorlopig geen sancties opleggen aan spelers of clubs die zich hebben ingelaten met de nieuw te vormen en ‘besloten' Super League. Dat heeft een rechtbank in Madrid gezegd. Eerst moet uitgebreid worden onderzocht of er oplossingen in het conflict mogelijk zijn. Nog niet duidelijk is of de Spaanse rechtbank gezag heeft over de in Zwitserland gevestigde UEFA. <

KNSB, NOC*NSF en overheden helpen Thialf

De schaatsbond KNSB, sportkoepel NOC*NSF, de gemeente Heerenveen en provincie Friesland gaan ijsstadion Thialf financieel bijstaan. Thialf verkeert al enige tijd in financiële problemen. De betrokkenen hebben aangegeven dat ze vanaf september 2022 jaarlijks gezamenlijk 1,4 miljoen euro willen bijdragen. De bijna anderhalf miljoen euro is precies het tekort waar de accommodatie in Heerenveen mee kampt; de opbrengsten bedragen jaarlijks zo'n 2,8 miljoen euro, terwijl de kosten 4,2 miljoen euro zijn. <

UEFA benoemt Michael van Praag tot erelid

Michael van Praag is op zijn laatste dag in het hoofdbestuur van de Europese voetbalbond benoemd tot erelid. De 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten steunden dat voorstel van het uitvoerend comité. ‘Ik ben hier heel dankbaar voor', zei Van Praag in zijn speech op het UEFA-congres in Zwitserland. <