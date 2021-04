Verdachten moeten eigen zaak verplicht bijwonen

Den Haag

Op deze manier krijgen slachtoffers of nabestaanden de kans om een verdachte te vertellen wat het misdrijf bij hen heeft veroorzaakt. Dat is het gevolg van de Wet uitbreiding slachtofferrechten van minister Dekker voor Rechtsbescherming, waar de Eerste Kamer dinsdag mee instemde. Tot op heden is het aan verdachten zelf om te bepalen of ze aanwezig zijn bij hun rechtszaak. ‘Het kan voor slachtoffers uitermate pijnlijk zijn als ze hun verhaal moeten doen tegen een lege stoel', zegt Sander Dekker, demissionair minister voor Rechtsbescherming. ‘Zeker bij ernstige zaken is het daarom niet meer dan normaal dat een verdachte tijdens de zitting gewoon aanwezig is.' Stieffamilie van een overleden slachtoffer krijgt voo..

