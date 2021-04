‘Geld geboden voor brand teststraat Urk'

Lelystad

De twee jongeren die worden verdacht van brandstichting in een GGD-teststraat in Urk kregen daar geld voor van een groep omstanders. Dat zei de advocaat van een van hen dinsdag in de rechtbank in Lelystad. De teststraat werd op 23 januari in brand gestoken tijdens rellen. De verdachten werden op 16 februari aangehouden. De advocaat van de 21-jarige verdachte Fokke V. uit Urk zegt dat zijn cliënt en de zestienjarige medeverdachte uit Emmeloord los van elkaar hebben verklaard dat iemand geld heeft aangeboden voor het in brand steken van de teststraat. <