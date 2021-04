Grafkelder Oranjes krijgt uitbreiding

De koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk te Delft, vanouds de laatste rustplaats van de Oranjes, wordt opnieuw ingericht en krijgt meer kamers. Dat schrijft de demissionaire minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, in een brief aan de Tweede Kamer. De plannen voor de herinrichting bestonden al in 2012 en maakten deel uit van grotere restauratieplannen van de Nieuwe Kerk, maar die liepen vertraging op. Nu is het bovengrondse gedeelte klaar en is de grafkelder eindelijk aan de beurt.