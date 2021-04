'Help kind met complexe problemen beter'

Kinderen en gezinnen met de meest complexe problemen worden niet goed geholpen. Kinderen en ouders moeten zelf kunnen aangeven wat belangrijk is en moeten meebeslissen in de hulp die zij krijgen.

Den Haag

Dat staat in een gezamenlijke notitie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, kinderombudsman, nationale ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. De notitie die dinsdag werd gepresenteerd, richt zich op kinderen en jongeren met een combinatie van verschillende problemen, zoals gedrags-, psychische, verslavingsproblematiek en eetstoornissen. Vaak worden deze problemen versterkt door problematiek van ouders of financiële problemen in het gezin.

versnipperd

De vijf organisaties schrijven dat hulpverleners en gemeenten er niet in slagen om zware problemen op tijd te signaleren en aan te pakken. De zorg voor kinderen en gezinnen is versnipperd en er is onduidelijk..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .