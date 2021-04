Ga gebrek aan bijbelkennis tegen met leesrooster

Soms komen misinterpretaties uit klassieke gezangen, die in kerkelijke liedboeken zijn opgenomen. Zoek bijvoorbeeld in Matteüs 2 of Lucas 2 eens naar 'Bethlehems stal', die behalve in alle kinderbijbels ook in het ‘Stille nacht’ wordt genoemd. In talloze Liedboek-gezangen wordt een engelenkoor zingend opgevoerd, terwijl de tekst toch heel duidelijk spreekt over een hemelse legermacht die God prees met woorden. Dat de drie koningen eigenlijk een onbekend aantal magiërs waren, krijg je in de kerk ook moeilijk verkocht.

Om even terug te keren naar deze tijd van het kerkelijk jaar: de dag dat Jezus uit het graf verrees, wordt door zijn volgelingen niet gekenmerkt door een juichende toon die zij door ‘gans J..

