Burgemeester van Gouda pleit voor openen terrassen op Koningsdag

Gouda

SGP-burgemeester Pieter Verhoeve van Gouda pleit ervoor dat de terrassen in zijn stad al op Koningsdag open kunnen gaan. Het kabinet koerst echter op woensdag 28 april, bleek dinsdag tijdens de persconferentie in Den Haag.

Verhoeve deed zijn oproep dinsdag in het tv-programma Uitgelicht! van Family7. ‘27 april is een nationale feestdag, mensen zijn toch vrij, laten we dan de terrassen een dag eerder openen’, zei Verhoeve, die tevens voorzitter is van Oranjebond KBOV. ‘Dan is het ook een feestdag voor de horeca.’

Verhoeve denkt niet dat het daardoor te druk wordt in de stad. ‘Als het mooi weer is, zal nu iedereen naar de buitenruimte gaan, drank gebruiken in het openbaar en zitten op plekken waar de terrassen ..

