EMA ziet bloedproblemen als zeldzame bijwerking vaccin Janssen, ‘maar voordelen wegen op tegen nadelen’

Trombose en een tekort aan bloedplaatjes moeten worden beschouwd als zeer zeldzame bijwerkingen van het coronavaccin dat door het Nederlandse bedrijf Janssen is ontwikkeld. In de bijsluiter van het vaccin moet daarom een waarschuwing worden opgenomen voor de zeer kleine kans op deze ernstige bloedproblemen. Tot die conclusie is het veiligheidscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gekomen. Het EMA zegt er wel meteen bij dat de voordelen van het vaccin nog altijd zwaarder wegen dan de risico’s. Het vaccin voorkomt immers ernstige ziekte en sterfgevallen.

Het comité heeft nader onderzoek gedaan naar acht meldingen uit de Verenigde Staten over mensen die kort na hun coronaprik werden getroffen door een gevaarlijke combinatie van trombose (stolselvorming) en een te laag aantal bloedplaatjes. Eén vrouw overleed door bloedstolsels in haar hersenen. In totaal hebben zo’n 7 miljoen Amerikanen het in Leiden ontwikkelde vaccin gekregen.

De experts van de Europese toezichthouder zeggen dat ze geen specifieke risicofactoren kunnen benoemen. Wel vermelden ze dat alle Amerikanen die de ernstige bijwerkingen kregen onder de 60 jaar waren. Het ging in meerderheid om vrouwen. Ze kregen klachten binnen drie weken na hun prik.

Johnson & Johnson

Janssen is een dochterbedrijf van het Amerikaanse Johnson & Johnson. De Amerikaanse autoriteiten hebben vanwege de meldingen het gebruik van het vaccin vorige week opgeschort. Daarop besloot de farmaceut uit voorzorg ook de uitrol ervan in Europa uit te stellen. Het bedrijf riep landen waaraan het al doses had geleverd op die nog niet te gebruiken. Nederland had net de eerste bijna 80.000 doses ontvangen en gaf gehoor aan de oproep. Naar verwachting zullen de Amerikaanse autoriteiten vrijdag beslissen of hun land doorgaat met het Janssen-vaccin.

Trombose en een tekort aan bloedplaatjes zijn ook geregistreerd als mogelijke, maar zeer zeldzame bijwerkingen van het coronavaccin van AstraZeneca. EMA noemt de nu onderzochte gevallen ‘zeer vergelijkbaar”. Omdat de bloedproblemen zich ook bij het AstraZeneca-vaccin vooral hebben voorgedaan bij relatief jonge vrouwen, wordt dat vaccin in Nederland vooralsnog alleen nog aan mensen van 60 jaar en ouder gegeven. Voor hen is het risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus, of eraan te overlijden, veel groter dan het risico op vaccinbijwerkingen. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge kijkt nog naar de optie om mensen onder de 60 jaar de vrijheid te geven om na een eigen afweging toch voor het AstraZeneca-vaccin te kiezen.