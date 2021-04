Omstanders kieperen persfotograaf met shovel in greppel: ‘Ik dacht, het is afgelopen’

en persfotograaf en zijn vriendin zijn maandagavond belaagd bij het fotograferen van een autobrand in Lunteren. De auto waarin de twee in zaten, is daarbij door een shovel op de kop gelegd. Dat blijkt uit dashcambeelden. De politie heeft twee mensen aangehouden.

Persfotograaf Timothy (31), die niet met zijn naam in de media wil vanwege eventuele bedreigingen, kwam maandagavond rond 22.30 uur aan in het Gelderse Lunteren, na een melding van een autobrand. Hij was samen met zijn vriendin. Al snel belaagde een groep mannen het tweetal, dat zich daarop terugtrok in de auto. Op de dashcambeelden is te zien hoe vier mannen vervolgens op de auto afrennen en met gele stalen stokken beginnen te slaan. Terwijl de fotograaf 112 belt, rijdt iemand met een shovel op de auto in en duwt de wagen op zijn kop in een sloot. De brandweer bevrijdde de fotograaf en zijn vriendin daarna uit het omgeslagen voertuig.

De politie heeft inmiddels twee mensen aangeho..

