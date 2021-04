Versoepelingen: terrassen open, avondklok weg

Den Haag

Vandaag houdt het kabinet een persconferentie, bevestigde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag. In winkels blijft een maximum aantal bezoekers gelden. Stewards moeten het publiek in goede banen leiden. Op terrassen mogen straks maximaal twee mensen per tafeltje zitten – of meerdere mensen die uit hetzelfde huishouden komen. Waarschijnlijk moeten de terrassen om 18.00 uur weer sluiten.

Het kabinet overlegde zondag in het Catshuis. Toen bleek dat de sfeer daar optimistischer was dan enkele dagen eerder. Vorige week had premier Mark Rutte nog gezegd dat er pas halverwege mei versoepeld kon worden. Eerder ging 21 april rond als datum. Het kabinet kreeg kritiek op de warrige communicatie.

De positieve houding van de re..

