Dode op Schiphol in landingsgestel

Schiphol

In het landingsgestel van een vliegtuig op Schiphol is maandag een dode gevonden. Het toestel kwam uit de Nigeriaanse stad Lagos, meldt de Koninklijke Marechaussee. Volgens een woordvoerder werd het lichaam van een nog onbekende man aangetroffen door de technische dienst. De forensische opsporingsdienst doet nog onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Mogelijk ging het om een verstekeling. De kans is klein om het op zo'n lange vlucht te overleven in een landingsgestel, gezien de lage temperaturen in de lucht, zegt de woordvoerder. <