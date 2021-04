ABN Amro schikt witwasaffaire

Den Haag

ABN Amro is volgens het OM ‘ernstig tekortgeschoten’ in de naleving van de Wwft. Klantgegevens of documenten ontbraken, of de herkomst van gegevens in klantdossiers was onduidelijk. Ook is cliëntenonderzoek niet naar behoren uitgevoerd. Verder heeft een groot deel van de klanten niet de juiste risicoclassificatie gekregen. Daarnaast is het gebruik van cash, dat volgens het OM een hoog integriteitsrisico kent, onvoldoende meegenomen bij het vaststellen van het risico van eveneens het grootste deel van de klanten.

Zo kon een klant 192 rekeningen openen die inactief bleven en later werden gebruikt voor belastingfraude. Een andere klant was gokverslaafd, had schulden en stond voortdurend rood. De ..

