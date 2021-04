Beleggers opgelucht na schikking

Amsterdam

ABN Amro stond bij de sterkste stijgers onder de middelgrote bedrijven op het Damrak met een plus van 2,3 procent. De bank schikte de witwaszaak voor 480 miljoen euro met het OM. Een paar jaar geleden moest ING in een vergelijkbare kwestie ook al honderden miljoenen euro’s boete betalen. ABN Amro verwacht door de boete een beperkt nettoverlies te lijden in het eerste kwartaal. De zaak heeft ook gevolgen voor Danske Bank dat 2,4 procent verloor in Kopenhagen. De Deense bank ziet zijn topman Chris Vogelzang en commissaris Gerrit Zalm, beiden afkomstig van ABN Amro, vertrekken. Zij worden strafrechtelijk vervolgd voor de zaak. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,7 procent lager op 711,94 punten.