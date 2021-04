Excuses de Volkskrant voor spotprent De Hond

Amsterdam

‘Deze roept te veel herinneringen op aan de antisemitische karikaturen uit de nazitijd en had dus nooit gepubliceerd mogen worden. We bieden daarvoor onze excuses aan', aldus hoofdredacteur Pieter Klok.

Op een paginagrote karikatuur staat De Hond afgebeeld als poppenspeler die de touwtjes in handen heeft in de Deventer moordzaak. De opiniepeiler pleitte tijdens de behandeling van de zaak dat iemand anders de moord had gepleegd, dan degene die voor de moord werd veroordeeld. Op de site van de Volkskrant stond de illustratie ook, daar is de tekening verwijderd.

Op sociale media kwamen veel reacties op de spotprent. Onder anderen oud-PvdA-leider Lodewijk Asscher had er geen begrip voor. ‘Wie bij de @volkskrant had het briljante idee deze hufterige karikatuur te plaatsen op weg naar 4 mei?’, aldus Asscher. De Hond reageerde zelf ook en gebruikte de term ‘kaltstellen'. <