Ook Janssenvaccin heeft bijsluiter

Amsterdam

1. Is er wel sprake van een bijwerking?

Tot dusver heeft de EMA weet van zes (Amerikaanse) gevallen van zeer ongewone trombose na 7 miljoen inentingen met het Janssen-vaccin. Daarbij krijgt een ingeënt persoon na een dag of negen opeens veel minder bloedplaatjes, en uitgebreide bloedstollingen, onder meer in de poortader naar de lever, en in de hersenen. ‘Ik denk dat wel duidelijk is dat er echt iets aan de hand is’, zegt hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede (UMCG). ‘Al is de incidentie natuurlijk wel heel erg laag.’

De EMA zal de aandoening daarom vermoedelijk net als bij het vaccin van AstraZeneca formeel aanmerken als een bijwerking die in zeer zeldzame gevallen nu eenmaal voorkomt. ‘En net ..

