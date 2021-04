Tom Middendorp is van de genie

Oud-generaal Tom Middendorp maakte afgelopen week soms een moedeloze indruk in de rechtszaal, waar de advocaat van boze coronatestbedrijven strooide met militaire clichés om hem te beschrijven. ‘De generaal is in zijn loopgraaf teruggekropen’; ‘heeft niet al zijn troepen ingezet’. Middendorp (60) klom juist op tot ’s lands hoogste militair – stellen collega’s – vanwege zijn diplomatieke kwaliteiten en zijn talent uiteenlopende partijen achter diens plannen te krijgen alsof zij ze zelf hadden bedacht.

Den Haag

Een deel van de commerciële testbedrijven in Nederland is boos op Middendorp. Stichting Open Nederland – een publiek-private samenwerking waar de generaal b.d. leiding aan geeft – sloeg hen over bij de recente proef om dierentuinen en cafés te heropenen voor bezoekers met een negatieve coronatest.

In mei moet Middendorp honderd nieuwe testlocaties hebben opgezet, met een capaciteit van 400.000 testen per dag, zodat het land sneller open kan. Een klusje van 1,1 miljard euro waar de GGD vriendelijk voor bedankte. Vrijdag stelde de rechter Open Nederland in het gelijk, 44 testbedrijven blijken bereid mee te werken met Middendorp. Die ontving ook kritiek van onderzoeksplatform Follow The Money: het toezicht op ..

