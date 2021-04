Verzorgenden kijken vaak wat ongemakkelijk als de benaming 'superhelden' ergens opduikt. Vooruit, een compliment is fijn. En alle support is welkom in deze coronatijd. Maar het is ook 'gewoon' werk dat ze met veel inzet en compassie uitvoeren. Dus superhelden? Nee, die titel voelt voor velen als een karikatuur. In Turkije is die boodschap nog niet helemaal geland, want daar heeft het stadsbestuur van Ankara de zuilen van een viaduct laten beschilderen met afbeeldingen van superheroes. Een gebaar van dankbaarheid, na een bizar crisisjaar.