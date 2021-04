Vooral kleine goede doelen slachtoffer corona

Amsterdam:

Het onderzoek, waaraan 317 erkende goede doelen medewerking hebben verleend, laat zien de helft van de goede doelen een verlies aan inkomen wijt aan corona. Bij ruim een kwart groeit het inkomen juist. Met name grote goede doelen waren flexibeler en hadden meer slagkracht: 58 procent van deze groep startte nieuwe activiteiten die gerelateerd zijn aan corona of maakten een switch naar het gedeeltelijk online aanbieden van activiteiten.

Met name goede doelen binnen de wetenschap en het onderwijs hadden het erg zwaar in 2020. Natuurorganisaties of organisaties die actief zijn in ontwikkelingslanden merkten juist minder negatieve gevolgen van de coronacrisis. Dat laatste bleek ook al uit een inventarisatie..

