Acht Rhodos-gangers in quarantaine

Den Haag

Acht van de reizigers die met Sunweb op proefvakantie zijn op Rhodos zijn in quarantaine gegaan. Dat maakte Sunweb bekend. Vier van hen zijn mogelijk besmet met het coronavirus. Uit de PCR-test van vrijdag kon volgens Sunweb niet met zekerheid worden gezegd of deze reizigers positief of negatief waren. De kamergenoten van de vier blijven uit voorzorg ook in quarantaine. De PCR-testen van 184 deelnemers bleken vrijdag negatief. De achtdaagse proefvakantie is een initiatief van de overheid om te testen onder welke voorwaarden er weer veilig gereisd kan worden. <