Jongen omgekomen door ontploffing

Barendrecht

Een 16-jarige jongen is om het leven gekomen door een ontploffing in een huis in Barendrecht. Het slachtoffer uit Heerjansdam liep vrijdagmiddag ernstig hoofdletsel op en stierf later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het is nog onduidelijk hoe de ontploffing in de woning kon gebeuren. De politie doet daar onderzoek naar. In het kader van het onderzoek zijn vier jongens van 15 tot en met 20 jaar uit Barendrecht en Heerjansdam aangehouden. Ze waren in de woning aanwezig. In de loop van vrijdagavond zijn ze vrijgelaten, maar de politie onderzoekt hun rol nog wel. <