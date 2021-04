Prins Philip bijgezet in Windsor Castle

Prins Philip, echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth, is zaterdag bijgezet in de koninklijke grafkelder in St. George's Chapel in Windsor Castle, ten westen van Londen. Dat gebeurde na een dienst van vijftig minuten, die - vanwege de coronacrisis - werd bijgewoond door slechts dertig gasten. Het publiek was verzocht weg te blijven bij het gebouw. Prins Philip wordt na het overlijden van koningin Elizabeth, samen met haar bijgezet in de kleine King George VI Memorial Chapel bij Windsor Castle. Daar liggen de ouders en de zus van Elizabeth ook.

Het was de eerste keer sinds een jaar dat de broers William en Harry elkaar weer zagen. Harry's vrouw Meghan ontbrak bij de uitvaart. Omdat ze hoogzwanger is, raadde haar dokter haar af te vliegen. Prins Philip overleed vrijdag 9 april, twee maanden voor zijn 100e verjaardag, op Windsor Castle. <