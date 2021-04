Dachauherdenking zonder publiek

Amsterdam

In het Amsterdamse Bos is zaterdag bij het nationaal Dachau-monument de bevrijding herdacht van het concentratiekamp Dachau. Vanwege de coronamaatregelen was daar geen publiek bij. De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, en de burgemeester van Amstelveen, Tjapko Poppens, waren aanwezig. Er werd gesproken door onder anderen Maurits van Hoogevest, bestuurslid Nationaal Dachau Comité en kleinzoon van oud-Dachaugevangene Jopie Helms-Fokkema. Van 1933 tot 1945 zijn 206.000 gevangenen in Dachau ondergebracht, onder wie ruim 2000 Nederlanders. <