‘Friese kerksites niet goed beveiligd'

Kwaadwillenden kunnen de kwetsbare websites aanpassen of er dreigt in het ergste geval gegevensdiefstal, aldus de krant. De jongeren in het zogeheten Hacklab bekeken de afgelopen weken 29 websites van Friese kerkgemeenten, verspreid over de provincie, en van verschillende gezindte en grootte. Bij twee derde van de kerkelijke webpagina’s waren er enige tot forse beveiligingsrisico’s. Bij drie websites werden ernstige tekortkomingen gevonden.

Op de MKB Cybercampus worden mensen opgeleid tot zogenoemde ethische hackers. Die kraken computersystemen om te kijken of ze wel veilig zijn of fouten en veiligheidslekken bevatten. Vervolgens helpen ze de eigenaren de systemen te verbeteren. ‘Eentje konden we met een paar drukken op de knop platleggen', vertelt een van de ethische hackers. Bij een andere gemeente hadden de hackers kunnen binnendringen en een virus kunnen installeren. Bij zeven websites werden kwetsbaarheden gevonden waardoor wachtwoorden hadden kunnen worden achterhaald, of de website had kunnen worden ingezet bij een ddos-aanval. Bij tien websites van Friese kerkgemeenten wisten de hackers gebruikersnamen te achterhalen. <