Oorlogsgranaten gevonden in Twente

Enschede

Voor de tweede dag op rij is zaterdag in Twente een granaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Een 15-jarige jongen vond het projectiel, dat op scherp stond, toen hij aan het magneetvissen was in Enschede. Vrijdagmiddag werd er in De Lutte in Overijssel ook al een oorlogsgranaat gevonden. Die was toen een tijdje zoek. Een man uit Enschede had de granaat meegenomen naar huis. In beide gevallen is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. <