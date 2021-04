‘De overheid heeft wel wat beters te doen dan zich met boeren bemoeien’

Bert Berghuis: 'Ik kom uit een boerengezin. Het is gewoon mijn way of living.’

Westernieland

De twee vestigingen van het grote akkerbouwbedrijf van Bert Berghuis (62) staan schuin tegenover elkaar. De zon schijnt en de twee windmolens draaien hard. ‘Vorige week hebben we de bieten gezaaid’, vertelt hij. ‘En binnenkort gaan we de aardappels poten.’

gepassioneerd

Gemiddeld schommelt de bedrijfsomvang van akkerbouwbedrijven de laatste jaren rond de 60 hectare. Het akkerbouwbedrijf in Westernieland van Berghuis en zijn vrouw, broer en twee van zijn zoons is 150 hectare groot. Berghuis is het sterk oneens met de meningen van klimatologen over vooral de intensieve landbouw: ‘Mensen spreken over ons alsof we alles fout doen, terwijl wij niet het probleem z..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .