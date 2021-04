De wasbeer lijkt leuk, maar is een bedreiging. ‘Ze breken je huis af’

De wasbeer die in Vught uit een boom werd gehaald, is ondergebracht bij de stichting AAP in Almere. Wasberen staan op de EU-lijst van ongewenste exoten omdat ze een bedreiging vormen voor de natuur én de volksgezondheid.

Zorgvuldig trekt de verzorgster van de wasberen plastic hoezen om haar schoenen. De container met bakjes voer voor de dieren blijft achter een richel staan op ongeveer een meter van het gaas van de verblijven van de Stichting AAP in Almere. Hygiëne is hier topprioriteit. De 35 wasberen die hier worden opgevangen zijn in quarantaine geweest en vrij van spoelwormen en dat moet zo blijven.

Stichting AAP vangt een van de twee wasberen op die vorige week in Vught opdoken. Het dier lag op een boomtak te slapen en werd door een dierenarts verdoofd om hem te vangen. Van Gennep is ervan overtuigd dat het gaat om ontsnapte dieren die als hobby werden gehouden. ‘Hij is helemaal niet schuw, laat zich met de hand voeren en is bovendien overdag a..

