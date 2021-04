Radiopiraten willen erfgoedstatus

De radiopiraterij is in het oosten en het noorden van het land nog altijd een populaire hobby. Zozeer zelfs dat de piraten azen op de status van immaterieel erfgoed. Ingewikkeld, want piraterij is nog altijd illegaal. ‘Deze traditie is uniek in de wereld.’

Zijn eerste keer kan Erik Engelbertink (42) zich nog tot levendig herinneren. ‘We hadden die mast opgezet, op een weiland in de buurt van Almelo. We zetten die zender aan en het eerste telefoontje dat ik kreeg was van Henk en Liesbeth uit Ameland. Dat is toch prachtig?’ Wie denkt dat er alleen in Twente naar radiopiraten wordt geluisterd heeft het mis, wil hij maar zeggen.

De radiopiraterij is in het oosten en het noorden van het land nog altijd onverminderd populair. Zo populair zelfs dat zij volgens sommigen een erfgoedstatus verdient. Drents Statenlid Peter Zwiers (PvdA) zet zich al jaren in voor dat doel. Zijn eerste grote zege was in 2018, toen de radiopiraterij werd opgenomen in het netwerk voor immaterieel erfgoed.

