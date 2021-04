Partijvoorzitters dienen de inwendige gezondheid en de zelfreiniging van de democratie

Partijvoorzitters zijn geen Bekende Nederlanders. Wie buiten de VVD kent Christianne van der Wal-Zeggelink? Toch is zij de vrouw die met Mark Rutte kan praten over een carrièreswitch. Een gezonde democratie begint binnen de partijen, en goed voorzitterschap saneert de ingewanden van de politiek.

Je zou het bijna vergeten: de verkiezingen een maand geleden kostten het CDA z'n voorzitter, Rutger Ploum. De functie wordt nu waargenomen door Marnix van Rij, die ook rond de eeuwwisseling (1999-2001) partijvoorzitter was. Ploum nam verantwoordelijkheid voor de kreupele verkiezingscampagne en de nog miserabeler lijsttrekkersverkiezing die daaraan voorafging. Het personeelsbeleid (‘talentmanagement’) dus: een hoofdtaak van het partijbestuur, en juist daarmee ging Ploum deerlijk de mist in. Daardoor brandde Hugo de Jonge ontijdig af, werd Wopke Hoekstra te laat in de ring gestuurd, en manoeuvreert de partijtop nu in het felle licht van Pieter Omtzigt (49,3 procent van de omstreden stemming). Van Rij krijgt er een zware hijs ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .