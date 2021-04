Vandaag is de uitvaart van prins Philip; een stam op een eiland in de Stille Oceaan rouwt ook om de prins

Prins Philip Mountbatten, die vorige week op 99-jarige leeftijd overleed, bezocht in 1974 samen met koningin Elisabeth de archipel Vanuatu in de Stille Oceaan. In een wit uniform voer hij op het koninklijke jacht Britannia langs Tanna, een van de eilanden van Vanuatu.

Op dat moment gebeurde het. 'Ik zag hem op het dek staan en besefte dat hij een messias was', zei een van de stamhoofden destijds.

Sindsdien had prins Philip op Tanna een goddelijke status. Hij was de legendarische 'bleke zoon van een god uit de bergen die over de oceaan trok om met een invloedrijke vrouw te trouwen en vrede te stichten'.

Die status liet de prins zich aanleunen. In de loop der jaren schreef hij brieven naar de verschillende stamleiders, waarop hij dan weer werd bedankt met traditionele geschenken.

In 2007 vlogen vijf stamhoofden over voor de realityserie Meet the natives. Op Windsor Castle vond achter gesloten deuren een ontmoeting plaats. De stamhoofden vroegen de prins met hen terug te keren naar Tanna. Waarop hij antwoordde: 'Als het warm wordt, stuur ik een bericht.'

Vandaag vindt in het Verenigd Koninkrijk in St. George's Chapel in Windsor Castle de uitvaart plaats van prins Philip. Op Tanna zullen nog een paar weken lang afscheidsrituelen worden uitgevoerd.

Grappig detail: prins Philip heeft in zijn hele leven nooit voet aan wal gezet op Tanna. ◀