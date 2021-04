‘Amsterdamse zussen mogen blijven'

Amsterdam

De twee ongedocumenteerde zussen wonen al bijna hun hele leven in Amsterdam, maar moesten het land uit. De rechter oordeelde in februari dat de vrouwen in Nederland mochten blijven, maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ging tegen de beslissing in beroep. ‘De IND heeft het beroep ingetrokken’, aldus Van der Woude. ‘De zussen zijn ontzettend blij en in alle staten. Ze hebben een hele tijd gegild van vreugde.’

De zussen kregen de afgelopen week steun van diverse Kamerleden en van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. <