Geld stroomt binnen voor ‘kinderen van Ruinerwold’

Ruinerwold

Het geld gaat naar de kinderen van Gerrit Jan van D. (68), die jarenlang verscholen voor de buitenwereld leefden in een boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. De zaak kwam aan het licht toen een van hen wegliep in oktober 2019.

De afgelopen weken was het verhaal van de oudste vier, onder wie ook degene die alarm sloeg, te zien op televisie in de documentaire De Kinderen van Ruinerwold. Documentairemaakster Jessica Villerius praat daarin met de drie jongvolwassenen (drie mannen, een vrouw), nadat ze in 2019 door hen benaderd was, omdat ze hun verhaal wilden doen. Villerius heeft hen sindsdien gevolgd. Miljoenen mensen keken naar de serie.

De stichting achter de crowdfunding is een initiatief van onder anderen Esther Suurmond. ‘Hartverwarmend en bizar', noemt ze het feit dat er nu al zo veel geld wordt gegeven. Suurmond wil, met andere goede vrienden en oud-huisgenoten van een van de oudste kinderen, financiële steun bieden aan de negen kinderen omdat ze ‘hebben gezien dat het afgelopen turbulente jaar een grote impact op hen heeft gehad'. Ze zei eerder in De Nieuws BV dat de oudste kinderen positief zijn over het initiatief. Het streefbedrag voor de inzamelingsactie is 270.000 euro. <