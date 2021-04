Verliezen op de mat in Lissabon

In Lissabon in Portugal wordt dit weekend het Europees Kampioenschap judo gehouden. Gisteren werden Sanne Verhagen (in de klasse tot 57 kilogram) en Naomi van Krevel (in de categorie tot 52 kilogram) direct uitgeschakeld.

Op de foto Sanne Verhagen (links) in actie tegen Daria Mezhetskaia uit Rusland, die haar al na een minuut op haar zij wierp. Alleen als Verhagen zich plaatst voor de Spelen, mag Nederland uitkomen op het nieuwe onderdeel Mixed Team Event in Tokio, een gemengde teamwedstrijd, omdat de ploeg in deze klasse nog een deelnemer mist. Maar er is nog een achterdeur, want elk continent mag extra judoka's aanwijzen.

Verhagen zei na afloop van de wedstrijd vrijdag: 'Ik blijf positief. Ik wil gewoon zelf heel graag een medaille halen op de Olympische Spelen. En dan moet ik me gewoon plaatsen.'

Van Krevel zei: 'Het is een beetje dubbel, want ik heb me wel aan mijn plan gehouden. Dit zijn ook weer leermomenten. Ik kom net kijken op dit n..

