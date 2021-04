Goed slot voor beurs door autoverkoop

Sterke groeicijfers van de Chinese economie zorgden vrijdag voor een positieve sfeer op de Europese beurzen. Daarnaast stonden automakers in de belangstelling. Mercedes-Benz-moeder Daimler haalde een hoger dan verwachte winst, terwijl Volkswagen aanzienlijk meer auto’s verkocht in het eerste kwartaal dan een jaar eerder.

Amsterdam

Ook de Europese autoverkopen waren in de eerste drie maanden beter dan verwacht.

Daimler steeg 2,7 procent in Frankfurt. De eigenaar van Mercedes-Benz profiteerde in het eerste kwartaal vooral van sterke verkopen in China. Branchevereniging ACEA meldde daarnaast dat de autoverkopen afgelopen kwartaal zijn gestegen dankzij een sterke opleving in maart.

Volkswagen (plus 3 procent) meldde een groei van de autoverkopen ten opzichte van vorig jaar van een vijfde. Met name in China en de Verenigde Staten scoorde het bedrijf.

Ook andere automakers stegen mee. In Parijs klom Renault 2,4 procent. Stellantis, de eigenaar van merken als Fiat, Citroën en Peugeot, won 1,5 procent.