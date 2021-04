‘CoronaMelder-app nu niet optimaal benut’

Den Haag

Niet alle mogelijkheden van de CoronaMelder-app worden benut. Dat concluderen wetenschappers van de Universiteit Twente en de Open Universiteit, nadat zij in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ervaringen met de app tussen november en januari hebben onderzocht. Er bestaat nog veel twijfel over de effectiviteit van de app. Niet alle bron- en contactonderzoekers weten welke stappen zij moeten nemen om de app een nuttige aanvulling te laten zijn op het traditionele bron- en contactonderzoek. Hetzelfde probleem bestaat onder gebruikers van de app, die inmiddels bijna 4,8 miljoen keer is gedownload. De corona-app moet beter worden geïntegreerd in het bron- en contactonderzoeksproces, zo luidt de conclusie. <