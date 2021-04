Partijen screenen hun kandidaten maar losjes

D66-Kamerlid Sidney Smeets hield het maar vijftien dagen vol op het Binnenhof en dat is geen unicum. In Den Haag gaat vaker iets mis met het screenen van kandidaat-Kamerleden.

Den Haag

Hoe het mogelijk is dat iemand zo makkelijk in de Kamer komt, is een veelgestelde vraag sinds D66-Kamerlid Smeets moest opstappen na beschuldigingen van ongepaste seksuele avances richting jonge jongens.

Over de reputatie van Smeets gingen online al lange tijd geruchten. ‘Deze advocaat is een male on male #MeToo waiting to happen’, waarschuwde GeenStijl sinds november 2020. Ook de groep jongens die Smeets sinds deze week openlijk beschuldigt, benadrukt dat zorgelijke verhalen over Smeets al jaren rondgingen. Jens Bosman, per telefoon: ‘Als niemand bij D66 wist dat Smeets seksueel getinte berichtjes stuur..

